⚡ Xiaomi Redmi 6 Pro 64 Go à 133 euros pour le Single Day !

Caractéristiques du Xiaomi Redmi 6 Pro

OS : Android

Android Ecran : 5,9 pouces

5,9 pouces CPU : Snapdragon 625

Snapdragon 625 GPU : Adreno 506

Adreno 506 RAM : 4 Go

4 Go Stockage : 64 Go

64 Go Batterie :

Fréquences 4 G : FDD LTE B1: 2100/ B3: 1800/B5: 850/ B7: 2600/B8: 900MHz TDD LTE B34: 2100/B38: 2600/B39: 1900/B40: 2300/B41: 2500 MHz

*** Retrouvez plus de produits Xiaomi en promotion sur la page dédiée aux produits de la marque Xiaomi chez AliExpress***



Comment bénéficier des tarifs du bon plan ? Pour pouvoir profiter de cet article au prix indiqué dans notre bon plan (bon de réduction nouveau client inclut), vous devrez suivre la démarche suivante : Rendez-vous sur cette page pour obtenir 5 coupons de 0,87 euros , ainsi que 5 coupons de 1,75 euros (cliquez 5 fois sur chacun d'entre eux) ;

, ainsi que 5 coupons de (cliquez 5 fois sur chacun d'entre eux) ; (Nouveaux clients seulement) Toujours sur la même page, cliquez sur le coupon des nouveaux clients pour accumuler plusieurs bons de réductions de bienvenue ;

Toujours sur la même page, cliquez sur le coupon des nouveaux clients pour accumuler plusieurs bons de réductions de bienvenue ; Pour vérifier que les coupons ont bien été ajouté à votre compte, rendez-vous sur "Mon Espace AliExpress" , puis "Mes bons de réductions" . Les coupons que vous avez récupérés devraient alors y figurer ;

, puis . Les coupons que vous avez récupérés devraient alors y figurer ; Le dimanche 11 novembre, rendez-vous dans votre panier, vous devriez voir un petit encart réservé aux promotions et réductions en bas à gauche de chacun des articles. Cliquez sur "Obtenez des coupons vendeurs" pour faire apparaître un petit encadré comportant des bons de réduction. Cliquez sur le bouton "Saisir maintenant" obtenir des bons de réduction supplémentaires de la part des vendeurs.

pour faire apparaître un petit encadré comportant des bons de réduction. Cliquez sur le bouton obtenir des bons de réduction supplémentaires de la part des vendeurs. Les bons d'achats devraient alors s'appliquer automatiquement lors du paiement de vos articles. Pensez à toujours vérifier le montant de votre commande avant d'effectuer le paiement. Note : Les bons de réduction seront fonctionnels uniquement du 10 novembre à 5h au 12 à 5h. Certains d'entre eux prennent en compte le montant des articles commandés chez un vendeur pour fonctionner.

Le Xiaomi Redmi 6 Pro est un téléphone Android doté d'un écran capacitatif de 5,9 pouces d'une définition de 2280 par 1080 pixels. Il dispose d'une caméra 5 millions de pixels en façade, et d'une caméra arrière 12 + 5 millions de pixels. Dans ses entrailles, il sera possible de trouver un SoC Snapdragon 625 OctaCore ainsi que 4 Go de RAM. Côté stockage, comptez sur 64 Go, qu'il sera possible d'étendre grâce à une carte mémoire Micro SD adaptée. Ce téléphone est compatible avec la double SIM, et couvre la grande majorité des bandes 4G disponibles en France.