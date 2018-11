⚡ Bon Plan : les écouteurs sans-fil Xiaomi AirDots à 32€

Directement "inspirés" des AirPods d'Apple, les AirDots de Xiaomi jouissent d'un design en capsule des plus futuristes. Ils embarquent une batterie de 40mAh chacun, qui leur garantit une autonomie moyenne en écoute de 4h. Leur étui permet enfin de les recharger pleinement jusqu'à trois fois, offrant ainsi près de 12h d'autonomie totale. Dépourvus de boutons, les AirDots s'utilisent grâce à des gestes et pressions tactiles sur leur surface, et embarquent l'assistant vocal made in Xiaomi.