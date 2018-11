⚡ Bon Plan : Le Xiaomi Mi A2 Lite - 3Go RAM, 32 Go à 125€

Le Xiaomi Mi A2 Lite embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 625 à 2,0 GHz et 3 Go de RAM. Sa capacité de stockage s'élève à 32 Go et son écran fait une taille de 5,84 pouces. L'appareil comprend aussi un lecteur d'empreintes digitales, un appareil photo frontal de 5 mégapixels et deux capteurs à l'arrière de 12 et 5 mégapixels. Le smartphone est équipé d'une batterie 4000 mAh. Vous avez la possibilité de le payer en 4 fois.