⚡ Bon Plan : le haut-parleur bluetooth étanche IPX7 avec microphone à 15€

Vous pouvez donc embarquer cet haut-parleur waterproof avec vous sous la douche ou bien à la piscine. Il est possible de le placer jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes en toute sécurité. Il s'agit d'une enceinte 5W possédant des LEDs avec 7 couleurs différentes, afin de créer des ambiances colorées et apaisantes. L'autonomie de la batterie s'élève à environ 6h et une ventouse permet d'accrocher le haut-parleur sur bon nombre de surfaces. Entrez le code suivant au moment de l'achat pour profiter de la réduction : TBYUI8XW.