⚡ Bon Plan : smartphone Xiaomi Mi A2 - 6Go/128Go à 229€

Le Xiaomi Mi A2 est un smartphone équipé d'un écran 5,99 pouces au format 18:9 doté d'une définition de 2160 par 1080 pixels. Il embarque un processeur Snapdragon 660 octa core cadencé à 2,2 GHz, supporté par 6 Go de RAM pour plus de puissance. Côté stockage, comptez sur près de 128 Go pour stocker vos applications et données. Il dispose de deux caméras : une frontale doté d'un objectif à 20 millions de pixels, et une double caméra à l'arrière à 12 + 20 millions de pixels.