⚡ Bon Plan : L'assistant Amazon Echo Dot à 25€ au lieu de 49€

Il s'agit d'un assistant vocal discret, pouvant être connecté aussi bien en Bluetooth ou via un câble stéréo 3,5 mm à un système audio. Il profite aussi d'un contrôle vocal à longue portée et fonctionne sur secteur. Vous pouvez y paramétrer des alarmes, des livres audio et bien évidemment de la musique. L'assistant Amazon Echo est garanti 2 ans et il n'est disponible qu'en retrait dans votre magasin Boulanger le plus proche.