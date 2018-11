🔥 Derniers jours : La fibre optique 1Gb/s à 20€ à vie par RED by SFR

Débit Plus ?

Des options à la carte

Envie de passer à l'expérience très haut débit? Pourquoi ne pas aller voir ce qui se passe chez? L'opérateur en ligne propose en effet jusqu'au lundi 5 novembre prochain de découvrir sa box fibre à son tarif habituel, à savoir 20 euros, mais en y ajoutant gratuitement l'optionqui, comme son nom l'indique, booste votre débit descendant jusqu'à 1Gb/s et jusqu'à 200Mb/s en montant. Une économie qui se monte tout de même à 5 euros par mois, soit 60 euros sur votre souscription annuelle.Avant de souscrire, n'oubliez pas d'aller tester votre ligne afin de savoir si vous êtes bien éligible à la fibre en utilisant le service proposé par le site de RED by SFR sur la page de l'offre. Sachez aussi qu'au titre des frais de mise en service, vous devrez débourser 49 euros supplémentaires. En revanche, vous pourrez bénéficier d'un remboursement pouvant aller jusqu'à 100 euros sur vos frais de résiliation si jamais vous changez d'opérateur.Avec l'offre RED Box, vous disposerez d'une connexion internet au meilleur prix (évidemment), et des appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations à travers le monde. Les appels illimités vers les mobiles sont pour leur part en option, et vous coûteront 5 euros de plus par mois si jamais vous souhaitez l'ajouter.La télévision n'est pas inclue dans l'offre de base mais se voit proposer sous la forme de 2 formules : l'option 27 chaînes à 2€/mois ou l'option 100 chaînes à 4€/mois. Vous bénéficierez aussi gratuitement de 10 Go de stockage dans le cloud de SFR.