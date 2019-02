🔴 RED by SFR : les forfaits 40Go à 10€ & 60Go pour 15€ par mois à vie

Des gigas en veux tu en voila !

Un choix cornélien

Quel forfait mobile sans engagement choisir en 2018 ?

Vous souhaitez conserver votre liberté ? Vous avez déjà un smartphone et vous ne voyez aucun avantage à vous engager avec le même opérateur mobile pour 12 ou 24 mois ? Les forfaits mobiles sans engagement s'offrent à vous !



Découvrez notre comparatif des forfaits mobile sans engagement

Lancée mi-octobre, cette offre qui devait à l'origine expirer le 29 octobre dernier a été récompensée récemment par notre comparatif des offres forfaits mobiles. Le succès de cette promotion est telle, que RED by SFR a décidé de prolonger un petit peu la fête pour les retardataires. Vous pourrez désormais bénéficier de ces offres "coup de canon" jusqu'au lundi 12 novembre prochain. Pour rappel, il s'agit d'une promotion qui fait passer le forfait 1 Go à 40 Go, en conservant son prix à 10 euros, tandis que le forfait à 15 euros, passe pour sa part de 15 à 60 Go. Une aubaine pour les "datavores" qui cherchent une grande quantité de données à utiliser en 4G.Pour autant, vous pourrez agrémenter votre forfait à grand renfort d'options en tous genre que ce soit pour la TV Live (pour regarder la Champions League sur RMC Sport par exemple) ou le streaming audio en illimité avec le service Napster. Sachez aussi qu'il s'agit là d'un forfait sans engagement, et que le bonus de gigas est garanti à vie. A noter que vous devrez débourser tout de même 10 euros à la souscription d'afin d'obtenir votre nouvelle carte SIM.Dans les grandes lignes, ces deux forfaits en promotion bénéficient des mêmes avantages. Tous deux vous permettront de bénéficier d'appels, de SMS et de MMS illimités en France Métropolitaine, et vers les fixes et les mobiles dans les DOM et l'Europe, exception faites de Mayotte. Vous pourrez aussi appeler et envoyer des SMS depuis les DOM et l'union Européenne, et le forfait 60 Go vous permettra en plus de passer des appels depuis les USA et le Canada.Pour ce qui est d'internet, même topo. Ces deux forfaits vous donneront accès l'internet 4G sur le réseau SFR : vous disposerez de 40 Go avec le forfait 10 euros, et de 60 Go avec le forfait à 15 euros. Après consommation de cette enveloppe, vous aurez la possibilité de prendre jusqu'à quatre recharge de 100 Mo, puis votre accès internet sera ensuite bloqué jusqu'à la prochaine date de facturation. Il est à noter que ces datas sont utilisables uniquement sur le territoire français. En cas de voyage à l'étranger, vous bénéficierez d'une enveloppe dédiée à cette utilisation, qui se monte à 3 Go pour le forfait à 10 euros, et à 15 Go pour le forfait à 15 euros.l'accès Internet sera