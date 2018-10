⚡ Bon Plan : Forfait B&You illimité + 30 Go à 6,99€ par mois sans engagement

Seulement disponible du 31 octobre au 5 novembre

B&YOU, marque française de téléphonie mobile créée par Bouygues Telecom en juillet 2011, a pour habitude de proposer des forfaits téléphoniques dont la grille tarifaire se trouve en-deçà de celle de sa maison-mère. Sa récente collaboration avec Showroomprivé s'inscrit parfaitement dans cette démarche, puisqu'une nouvelle offre de forfait à 6,99 € par mois a été mise en place par l'opérateur.Pour ce prix, l'abonné disposera des appels, SMS et MMS en illimité, en France métropolitaine et dans les DOM. Lui seront aussi attribués un total de 30 Go de data, dont 3 Go valables en Europe et dans les DOM. Sans aucun engagement, le forfait coûtera la somme susmentionnée durant les douze premiers mois, puis grimpera à 9,99 € par mois à l'issue de cette période.Attention cependant à ne pas rater le créneau de cette promotion, disponible du 31 octobre à sept heures juqu'au 5 novembre 2018 à huit heures. Pour en profiter, la création d'un compte sur le site Showroomprive.com est indispensable. Sans quoi la mention « session expirée » apparaîtra sur la page de l'offre, accessible en tête de l'article.