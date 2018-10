⚡ Bon Plan : La TV LED 43" Hisense UHD 4K HDR Smart TV à 299€

Cette télé possède un écran LED 108cm avec une résolution 4K HDR. La puissance des hauts-parleurs est de 14 W et au niveau des connectiques, vous pouvez compter sur deux ports USB 2.0 et trois ports HDMI. Ce modèle peut bien évidemment être connecté à internet en Wifi ou via un câble Ethernet. Son poids est d'environ 8 kg. Le téléviseur est garanti 2 ans et peut être payé en 10 x sans frais avec la carte de financement Auchan.