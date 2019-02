⚡ Bon Plan : Dark Souls Remastered sur PS4 & Xbox One à 19€

Réputé pour sa difficulté légendaire, Dark Souls premier du nom a fait son grand retour en 2018 avec une version remasterisée. Si vous avez apprécié souffrir lors de la sortie initiale du jeu développé par FromSoftware en 2011, alors vous serez heureux de replonger dans cet action-RPG très exigeant. Les graphismes ont été retravaillés pour l'occasion et le mode JcJ a été étendu à 6 joueurs au lieu de 4. Notez que cette réduction ne concerne que les versions PS4 et Xbox One.