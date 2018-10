Bon Plan : SSD Crucial MX500 - 500 Go à 76€

Ce SSD Crucial MX500 embarque donc une capacité de stockage de 500 Go. Il possède une vitesse de lecture séquentielle de 560 Mo/s et une vitesse d'écriture de 510 Mo/s. Sa taille est de 2,5 pouces (7mm) et il profite d'une interface SATA III 6 Gb/s. Le SSD est garanti 5 ans et l'offre est valable jusqu'au 6 novembre. Notez que des frais de port peuvent s'appliquer. Ils s'élèvent à 3,99€ pour une livraison en 7 jours et à 5,99€ pour une livraison en 3 jours.