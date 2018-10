⚡ Bon Plan : Le HUB USB C 8 en 1 (Ethernet 5Gbit/s, Port HDMI 4K, Lecteur SD...) à 32,49€

Sébastien le hub

Le hub à tout faire

Pour bénéficier de ce bon plan, nous vous invitons à vous rendre chez. Le vendeur en ligne continue encore et toujours à proposer des offres dont il a le secret avec cequi passe de 69 euros à 32,5 euros grâce à une petite réduction, et l'utilisation du code de réduction, que vous pourrez utiliser au moment de la validation de votre panier.Une bonne manière de faire baisser drastiquement le prix de ce produit, qui perd un peu plus de 50% de sa valeur d'origine. Attention toutefois, car le code de réduction n'est valable que jusqu'au 8 novembre prochaine. Pour le reste, vous pourrez disposer des avantages habituels d'Amazon, à savoir la livraison gratuite en France Métropolitaine, et la possibilité de vous faire livrer en un jour si vous commandez dans les temps.Compatible avec la plupart des ordinateurs portables, Mac ou PC, ce HUB USB C de la marque VAVA vous permettra de bénéficier de tout un tas de fonctionnalités très utiles, en faisant un compagnon de tous les instants, que ce soit à la maison ou en itinérance. Pour commencer, et c'est là sa fonction principale, ce HUB dispose de deux ports USB 3.0, ainsi que d'un port USB 2.0 afin de connecter tous vos périphériques (clavier, souris, disque dur externe) sans aucun problème. La présence de ports USB 3.0 permettra d'ailleurs d'obtenir des taux de transferts de données très honnêtes pour vous disques durs ou clefs USB.Il dispose en outre d'un port SD compatible avec les formats SDXC, SDHC pour pouvoir copier vos photos, ainsi qu'un port de charge USB type C qui vous donnera l'occasion de charger vos appareils sans aucun soucis (tablette ou téléphone). Enfin, ce hub est aussi équipé d'un port HDMI afin que vous puissiez connecter un moniteur à votre ordinateur portable, pour en étendre l'affichage par exemple. Cette option n'est toutefois pas compatible avec tous les ordinateurs.