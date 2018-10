⚡ Bon Plan : L'Apple Watch Series 3 38mm à 269€ au lieu de 299€

Et c'est le temps qui court



Le temps c'est de l'argent



L'est avant tout une montre connectée destinée aux possesseurs d'iPhone, qui propose des dizaines de cadrans et de manières de regarder l'heure. Mais c'est également un capteur d'activité complet, vous suivant dans toutes vos sessions de sport, en course, au ski et même à la piscine puisqu'elle est complètement étanche jusqu'à 1m de profondeur. Elle vous rappelle de vous lever régulièrement, même pendant que vous dévorez une nouvelle série sur Netflix, et de rester actif en permanence. La montre surveille également votre rythme cardiaque et vous alerte en cas de problème.Elle permet également de recevoir des informations, notifications et de communiquer avec ses amis via la plupart des messageries instantanées. Le tout avec une autonomie annoncée de 16H par Apple, mais qui peut pousser jusqu'à 2 jours sans sourciller. Cette troisième version est proposée dans une teinte « gris sidéral », très sobre ou dans un coloris argent plus lumineux.Vous pouvez bénéficier d'une réduction de 30€ sur les modèles d'Apple Watch Series 3 grâce à Rue Du Commerce . Il vous suffit, une fois votre toquante placée dans votre panier de saisir le code promopour bénéficier de la réduction. La version 38mm passe à 269€ tandis que la version 42mm est proposée à 299€.Une belle réduction qui vous permet de vous laisser tenter par ce nouveau type de produit et d'améliorer votre activité quotidienne à un bien meilleur prix que ceux pratiqués par la Pomme.