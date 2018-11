⚡ Bon Plan : The Witcher 3: Wild Hunt (GOTY Edition) à 19€ sur PS4

Cette édition "Game of the Year" sur PS4 embarque non seulement le jeu de base mais aussi ses deux extensions : Hearts of Stone et Blood and Wine. Elle comprend aussi les 16 DLC gratuits qui ont été déployés peu après le lancement de cet épisode. Dans The Witcher 3: Wild Hunt, vous incarnez le Sorceleur Geralt de Riv, qui doit chasser des monstres à travers le vaste environnement qui l'entoure. Sa quête est aussi plus personnelle puisqu'il lui faut venir en aide à des personnes qui lui sont chères.