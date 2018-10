Le PC portable HP Stream 14" avec souris + Xbox One S + Forza Horizon 4 à 299€

Une console achetée, un PC portable offert

Microsoft inonde le marché d'offres promotionnelles pour sa Xbox One en cette fin d'année. Mais il faut bien avouer qu'on n'avait encore jamais vu un tel pack jusqu'à présent. Pour le prix d'une Xbox One S neuve, vous recevez en prime un PC portable 14" de chez HP ainsi qu'une souris sans fil de la même marque.Dans le détail, il s'agit d'un ordinateur portable HP Stream 14-cb036nf équipé de Windows 10S, d'un processeur Intel Celeron N3060, de 4 Go de RAM et d'un stockage interne de 32 Go. Vous bénéficiez en prime d'un an d'abonnement à Office 365 pour retrouver tous vos documents de la suite office sur n'importe quel appareil.Idéal pour travailler... quand vous n'êtes pas en train de faire fondre la gomme sur les routes de Forza Horizon 4, l'un des tout meilleurs jeux de cette fin d'année sur la console de Microsoft.