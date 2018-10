Le SSD Crucial MX500 1 To à 139 euros

Un choix crucial

Vitesse et efficacité

Pour découvrir ce bon plan, nous vous invitons à aller faire un tour chez. Le site marchand tien en effet en ce moment quelques ventes flash très intéressantes, dont celle concernant ledans sa version 1 To. Durant sept jours, vous pourrez en effet découvrir ce SSD à 139 euros en utilisant le code de réductionVous pourrez ainsi bénéficier d'une réduction de 26 % sur ce produit, ce qui est toujours bon à prendre. Pour le reste, sachez que vous pourrez bénéficier de la livraison gratuite en 4 jours, ou que vous pourrez vous faire livrer dès demain pour 5,99 euros. Ce produit est bien évidemment neuf, et il est vendu et expédié par Rue du Commerce.Depuis maintenant quelques années, grâce aux avancées en matière de mémoire flash, les SSD sont devenus une pièce centrale de toute configuration qui se respecte. Et le SSD Crucial MX500, surtout dans sa version 1 To, est un peu une star dans son domaine. Avec son système de stockage 3D NAND, il offre non seulement des performances plus qu'honnêtes, mais le fait avec une consommation d'énergie relativement basse.Côté performances, vous pourrez compter sur une vitesse d'écriture séquentielle de 510 Mo/s, et une vitesse de lecture séquentielle atteignant les 560 Mo/s, ce qui vous permettra par exemple de booter votre PC en quelques secondes, ou d'accéder à vos fichiers à la vitesse de l'éclair. Pour ne rien gâcher, ce SSD bénéficie d'une garantie de 5 ans, histoire de préserver vos fichiers dans le temps en toute sécurité.