⚡ Bon Plan : Le processeur AMD Ryzen 5 1600X à 156€

Un rapport qualité/prix inégalable

L'AMD Ryzen 5 1600 X est un processeur qui allie performance et réactivité dans toutes les tâches qui lui sont confiées. Silencieux et sans surchauffe grâce à la technologie AMD Pure Power, ce CPU qui bénéficie de 6 Cores et 12 Threads est cadencé avec une fréquence de 3,6 GHz, qu'il est possible de pousser jusqu'à 4 GHz si vous êtes équipés d'un système de refroidissement efficace.Répondant parfaitement aux besoins des utilisateurs d'applications lourdes ou des gamers les plus chevronnés, levous offre un rapport qualité/prix sans commune mesure et sera idéal pour tous ceux qui ont un budget serré pour monter leur config. Attention, ce CPU est livré sans ventirad !