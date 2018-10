⚡ Bon Plan : La GTX 1070 de KFA2 + Monster Hunter World à 349€

Avec sa puce Pascal dotée de 1920 cœurs CUDA atteignant une fréquence de 1518 MHz en mode normal, et 1708 MHz en mode boost, ainsi que ses 8 Go de RAM en GDDR5, cette Geforce 1070 EX Red Edition de chez KFA2 a tout ce qu'il faut pour vous permettre de jouer au dernier titres du moment sans sourciller. Elle pourra aussi gérer 4K et réalité virtuelle sans aucun problème, et dispose de toute la connectique ad hoc avec son port HDMI 2.0, son port DVI-D Dual Link et ses trois ports Display Port 1.4. Les amateurs de tunning seront aussi ravis d'apprendre que cette carte dispose d'un éclairage LED entièrement configurable.