⚡ Bon Plan : Shadow, un PC gamer d’une valeur de 1500€ pour 29,95€ par mois

Shadow, qu'est-ce que c'est ?

Shadow est une solution de cloud computing proposée par l'entreprise française Blade. En l'échange d'un abonnement mensuel (entre 29,95€ et 44,95€ selon la formule d'engagement choisie), vous profitez d'une véritable machine de guerre dématérialisée dans le cloud.Accessible depuis votre vieux PC poussiéreux, votre Mac flambant neuf (mais trop peu puissant pour faire tourner des jeux) ou même votre smartphone, votre « ordinateur virtuel » vous permet d'installer n'importe quelle application et de jouer à tous les jeux que vous souhaitez, depuis n'importe où.Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une bonne connexion Internet.Grâce au code promo dégoté en exclusivité par Clubic, vous pouvez bénéficier de 15€ de réduction sur votre premier mois d'abonnement Shadow. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez même pas besoin de vous engager pour en profiter. Shadow offre en effet une formule sans engagement à 44,95€ / mois -- qui tombe de fait à 29,95€ en utilisant notre code ! Vous pouvez ainsi essayer les services de Shadow pendant un mois au même tarif que si vous étiez engagés un an.À ce prix, vous bénéficiez d'un ordinateur dématérialisé d'une valeur d'environ 1500€, carburant notamment à l'Intel Xeon, à la Nvidia GTX 1080 et avec pas moins de 12 Go de RAM. Ne vous reste plus qu'à brancher vos périphériques sur le boîtier dédié, et à vous les joies du cloud gaming !