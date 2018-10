⚡ Bon Plan : Le Xiaomi Pocophone F1 Global Edition 128 Go à 291€

Lea de quoi donner des sueurs froides aux smartphones les plus puissants du marché. Il est en effet doté d'un SoC Snapdragon 845, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ajoutez à ça un large écran FHD+ de 6.18 pouces, une batterie de 4000 mAh et une interface MIUI spécialement retravaillée, vous obtenez une vraie bête de course capable de concurrencer le Oneplus 6. Sauf qu'il coûte deux fois moins cher !