⚡ Bon Plan : Forfait illimité 30 Go sans engagement à vie chez Cdiscount Mobile

Offre en série limitée



Appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine, depuis la zone Union européenne et les DOM



Les SMS/MMS illimités dans les mêmes zones que citées ci-dessus



30 Go de données 4G en France métropolitaine



2 Go de données 3G + dans la zone Europe

8,99 € par mois, à vie et sans engagement de durée

On connait tous Cdiscount pour être un excellent compromis (français) à la plateforme de vente en ligne d'Amazon. Mais on connait peut-être moins cette entreprise pour ses services de fournitures énergétiques, de voyages, de billetterie de spectacles ou ... de forfaits mobiles.Dans un marché de la téléphonie mobile très concurrentiel, il ne fait pas de doute ques'émancipe des principaux opérateurs avec cette offre promotionnelle assez surprenante. Cette offre en série limitée, disponible jusqu'au 31 octobre 2018, comprend entre autres :Cdiscount Mobile vous prévient par un SMS dès que vous avez atteint 80 % de votre consommation de données. Rappelons tout de même que 30 Go sont largement suffisant pour surfer de façon quasi illimité sur le web ainsi que pour regarder plusieurs dizaines d'heures de vidéos HD en streaming, ou encore écouter de la musique via Spotify par exemple. De plus, si vous vous connectez de temps en temps via le WiFi de votre domicile ou autre, pour télécharger une application ou un jeu volumineux par exemple, vous économiserez d'autant plus votre forfait.Mais ce n'est pas tout, là où nous stipulions en introduction une condition un peu particulière, nous parlions en fait du prix du forfait qui ne va pas se mettre à grimper au bout de 6 mois ou 1 an d'abonnement, non, le prix mentionné est valable à vie. Résumons, le tarif est donc de :En outre, l'opérateur virtuel propose la carte SIM pour seulement 5 €. Il vous permet également, si vous le souhaitez, de garder votre numéro de téléphone actuel grâce à l'option de portabilité RIO, il suffit d'appeler le 3179 pour en faire la demande. Cela aura pour effet de résilier automatiquement votre ancien contrat auprès d'un autre opérateur.