⚡ Bon Plan : Le Xiaomi Redmi Note 5 4 Go / 64 Go double sim à 187€

Le smartphone XXL de Xiaomi dispose d'un écran de 5,99 pouces affichant une définition de 2160 x 1080 pixels. Sous le capot, un Snapdragon 636 se charge de rendre l'interface fluide et vos applications les plus rapides possible. Enfin, sa grande batterie de 4000mAh fait de ce Redmi Note 5 l'un des téléphones les plus autonomes à cette gamme de prix.