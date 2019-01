⚡ Bon Plan : Le Samsung Galaxy S9 à 489€

Il s'agit donc du Samsung Galaxy S9 noir désimlocké avec un espace de stockage de 64 Go. Son capteur à l'arrière affiche 12 mégapixels et celui situé à l'avant 8 mégapixels. Il possède un écran 5,8 pouces avec une définition de 2960 x 1440. La capacité de la batterie s'élève à 3000 mAh. Le processeur est un Exynos 9810 à 2,7 GHz avec 4 Go de RAM. La promotion sera effective à partir du 25 octobre.