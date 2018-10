⚡ Bon plan : la Radeon RX 580 Gaming 8 Go de chez Gigabyte avec trois jeux à 239 euros

La Radeon RX 580 Gaming 8 Go est une carte graphique au format ATX équipée d'un processeur gravé en 14 nm qui pourra atteindre des fréquences de 1355 MHz en mode overclcoking, ou bien 1340 MHz en mode gaming. Elle dispose en outre de 8 Go de RAM en GDDR5, et peut compter sur un port HDMI 2.0, un port Dual-link DVI-D et trois ports Display Port 1.4.