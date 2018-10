Bon plan : le SSD Crucial MX500 250 Go à 38,95 euros

Idéal pour donner un coup de fouet à votre configuration, le SSD Crucial MX500 utilise la technologie NAND 3D de Micron pour délivrer des vitesses de lecture et d'écriture encore plus rapides. La lecture et l'écriture séquentielle pourront atteindre respectivement 560 et 510 Mo/s, tandis que la lecture et l'écriture aléatoire pourront aller jusqu'à 95 et 90k. Petit bonus sympathique, vous pourrez demander que votre produit vous soit envoyé dans un emballage Frustration Free, afin d'éviter tout énervement inutile.