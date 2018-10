Bon plan : le Xiaomi Mi MIX 2 64 Go et son oreillette Bluetooth à 249 euros

Le Xiaomi Mi MIX 2 est un téléphone qui dispose d'un écran 5,99 pouces doté d'une définition de 18:9 de 2160 par 1080 pixels. Dans ses entrailles, vous pourrez découvrir un SoC Snapdragon 835 cadencé à 2,45 GHz supporté par 6 Go de RAM, et 64 Go de stockage. Côté batterie, comptez sur du Li-ion à 3400 mAh qui supporte la charge rapide. Ce terminal dispose en outre de deux appareils photos : un en façade à 5 millions de pixels, et un dorsal à 12 millions de pixels.