⚡ Bon Plan : Xbox One S 1 To 2 manettes + Forza Horizon 2 + RDR 2 à 259€

Si vous aviez résisté jusqu'à présent pour vous offrir une console de dernière génération, le moment est plus que bien choisi pour vous faire plaisir. Ce pack incluant une Xbox One S de 1 To avec 2 manettes s'accompagne de Forza Horizon 4 et du jeu le plus attendu de l'année : Red Dead Redemption 2. Du beau monde, proposé à 259€ seulement sur Cdiscount.