🔥 Bon Plan : La fibre optique 1Gb/s à 20€ à vie par RED by SFR

RED Débit Redemption

Vitesse sans précipitation

Afin de bénéficier de cette offre, vous devrez vous rendre sur le site deet aller faire un tour dans la partie consacrée à la RED Box. Là, vous pourrez découvrir que l'abonnement fibre dispose désormais de l'option Débit Plus, qui améliore le débit montant et descendant de votre connexion, est inclus gratuitement dans l'offre à 20 euros et ce, jusqu'au 5 novembre prochain. Sachez qu'il s'agit d'un tarif à vie, et qu'il s'agit d'une offre sans engagement.Pour savoir si vous êtes éligible, vous devrez bien évidemment tester votre ligne grâce au bouton ad hoc. Plusieurs choses à savoir aussi : pour commencer, vous devrez obligatoirement vous acquitter de 49 euros au titre des frais de mises en service. Ensuite, sachez que vous pourrez vous faire rembourser jusqu'à 100 euros sur vos frais de résiliation chez votre ancien opérateur, ce qui est toujours bon à prendre.Avec l'offre RED Box, vous disposerez de deux choses : une connexion internet (évidemment), et une ligne téléphonique. Pour cette dernière, vous bénéficierez d'appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations à travers le monde. Les appels illimités vers les mobiles sont pour leur part en option, et vous couterons 5 euros de plus par mois si jamais vous le souhaitez.Pour ce qui est d'internet, vous bénéficierez d'une ligne fibre très haut débit SFR boostée par l'option Débit Plus. Vous disposerez ainsi de 1 Gb/s en téléchargement, et de 200 Mb/s en envoi sans que cela vous coûte un centime de plus. Vous bénéficierez aussi de 10 Go de stockage dans le cloud de SFR. Sachez cependant que cette offre ne propose pas la télévision, à moins que vous ne souscriviez à l'une des deux options, coutant respectivement 2 et 4 euros par mois.