⚡ Bon Plan : Smartphone Xiaomi Pocophone F1 à 279€

Disponible à l'achat depuis septembre 2018, ce smartphone dispose d'un écran 6,18 pouces avec une définition de 2246 par 1080. Ce téléphone très performant et bon marché embarque un SoC Snapdragon 845 à 2,8GHz ainsi qu'une mémoire vive de 6 Go. Son stockage est de 64 Go et vous pourrez profiter d'un capteur avant pointant à 20 mégapixels et celui situé à l'arrière de l'appareil affiche 12 mégapixels.