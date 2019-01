Bon Plan : Smartphone Xiaomi Redmi Note 5 32Go à 132,99€

Xiaomi Redmi Note 5 Le bon plan est terminé ? Retrouvez les meilleures offres marchandes sur ce produit.

Modèle grand format de chez Xiaomi avec son écran doté d'une définition de 2160 par 1080, ce téléphone peut aussi compter sur un SoC Snapdragon 636 Octa Core et 3 Go de RAM. Côté stockage, ce sont 32 Go qui vous attendent, tandis que vous pourrez découvrir deux caméras : une arrière disposant d'un objectif 12+5 millions de pixels, et une en façade à 13 millions de pixels.