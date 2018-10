Bon Plan : Trottinettes électriques Ninebot Segway ES2 à 329€ au lieu de 515€

Avec son moteur 700W, cette trottinette électrique vous permettra de filer jusqu'à 25 Km/H et ce, même sur une pente atteignant les dix degrés, ou sur des terrains accidenté grâce à ses roues en caoutchouc. De plus, sa batterie grande capacité vous permettra de parcourir jusqu'à 25 kilomètres avant d'avoir besoin d'être rechargée. Pliable, cette trottinette saura se faire discrète et peu encombrante afin d'être transportée ou rangée en toute sérénité.