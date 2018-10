Bon Plan : Tablette Tactile 9,6" Huawei MediaPad T3 10 à 109€

Huawei MediaPad T3 Le bon plan est terminé ? Retrouvez les meilleures offres marchandes sur ce produit.

Le Huawei MediaPad T3 est une tablette 9,6 pouces fonctionnant sous Android, et équipée d'un SoC Qualcomm MSM8917 quadricoeur cadencé à 1,4 GHz. 2 Go de RAM et 16 Go de stockage viennent compléter la panoplie pour cet appareil qui gère aussi le Bluetooth et le WiFi. Notons aussi sa batterie 4800 mAh qui lui assure une belle autonomie.