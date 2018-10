Bon Plan : la TV 40" Oceanic full HD à 149€

Equipé d'une dalle LED de 102 centimètres de diagonale, ce téléviseur dispose de deux ports HDMI afin d'y brancher votre console ou box internet, ainsi qu'un port USB 2.0, et les connectiques Peritel, RCA et Composite habituelles. Elle dispose aussi de nombreuses fonctionnalités, telles que le contrôle parental, la lecture et l'enregistrement simultané des programme, ou bien un mode hôtel pour restreindre certaines fonctions.