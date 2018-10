Bon Plan : Offre hébergement Wordpress en 1 clic pour 0,99€ HT par mois

Mais oui, mais oui, l'Ikoula finie

Une offre à la carte

Entreprise française (cocorico) créé en 1998,est spécialisée dans l'hébergement web et propose de nombreuses solutions dans ce domaine, de l'hébergement de site au cloud computing grâce à son offre CloudIkoulaONE. Ce qui nous intéresse aujourd'hui cependant, c'est son offre, puisqu'elle est actuellement disponible pour 0,99 euros HT par mois, si vous souscrivez et utilisez le code de réductionGrâce à ce code, vous réaliserez une économie mensuelle de 1 euros HT, ce qui représente tout de même un peu plus de la moitié du prix. Sachez toutefois que cette offre n'est valable que si vous vous engagez sur 12 mois, et que le code de réduction est valable jusqu'au 31 décembre prochain, au cas où vous hésiteriez encore un peu.En souscrivant à ce forfait, vous disposerez de plusieurs choses. Tout d'abord, vous pourrez installer automatiquement Wordpress en un seul clic grâce à Plesk. Vous aurez ainsi accès à de nombreux thèmes et plug-ins mis à jours automatiquement, et n'aurez pas à vous en préoccuper. Pour héberger votre site, vous bénéficierez de 10 Go d'espace disque, une bande passant illimitée pour votre trafic, votre base de donnée MySQL gratuite et votre adresse en IPv6 dotée du certificat SSL « Let's Encrypt » pour plus de sécurité.Vous disposerez aussi de 10 comptes mails liés à votre nom de domaine, disposant chacun d'un Go d'espace. En bonus, vous aurez le droit à un nom de domaine offert la première année et ce, en .com, .fr, .net ou encore .eu. Pour le reste, sachez qu'Ikoula propose de nombreuses options afin de personnaliser votre forfait de base. Vous pourrez ainsi augmenter l'espace de stockage de site, augmenter l'espace des boites mail, ou encore ajouter des noms de domaines.