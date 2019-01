Bon Plan : Alimentation Enermax Revolution Duo 700W Gold à 59€ au lieu de 89€

Enermax Revolution Duo ERD700AWL Le bon plan est terminé ? Retrouvez les meilleures offres marchandes sur ce produit.

Doté d'une capacité de 700 W, cette alimentation propose une tension d'entrée CA de 115-240 V, et des tensions de sortie allant de + 3,3V à 12V. Certifiée 80 plus Gold, elle dispose de nombreuses protection contre la surtension ou les courts circuits, et dispose de deux ventilateurs intégrés pour assurer son refroidissement.