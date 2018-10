⚡ Bon Plan : Forfait La Poste Mobile Ilimité 60Go à 9,99€ à vie au lieu de 18,99€

Touche pas à ma Poste

Faites le plein de data

Comme vous vous en doutez sans doute, c'est sur le site dequ'il faudra vous rendre si vous souhaitez profiter de cette offre. A partir d'aujourd'hui, et pour deux jours seulement, vous pourrez souscrire au forfaitpour 9,99 euros par mois en utilisant le code promotionnel(original comme code non ?).Vous obtiendrez ainsi une réduction de presque 50% sur le prix de votre forfait, ce qui est loin d'être anodin. Sachez aussi cette réduction du cout de l'abonnement est valable à vie, comprenez par-là que vous pourrez bénéficier de ce tarif réduit tant que vous ne changerez pas de forfait. Dernière chose, vous pourrez aussi souscrire à ce forfait en vous rendant en agence en indiquant le code promo sur le formulaire d'inscription.De manière extrêmement classique, ce forfait s'articule autour de trois axes principaux. Pour commencer, vous disposerez d'appels illimités en France Métropolitaine et vers les DOM, même si vous devrez vous limiter (ce qui est paradoxal) à 129 destinataires et 3h de communication consécutives. Vous pourrez aussi profiter de SMS et MMS illimités, même si là encore, vous devrez vous cantonner à 250 destinataires par mois.Enfin, en plat de résistance, ce ne sont pas moins de 60 Go d'internet mobile qui vous seront proposés, dont 10 Go depuis l'Europe et les DOM. En souscrivant à ce forfait 60 Go, vous aurez aussi accès à l'avantage Music, à savoir l'accès illimité à tout le catalogue Universal Music. L'écoute des morceaux est cependant décomptée de votre forfait data, donc prenez garde à votre consommation. Sachez enfin que La Poste Mobile utilise uniquement le réseau SFR.