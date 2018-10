RED by SFR : le forfait 40Go à 10€ & 60Go pour 15€ par mois à vie

RED dingue

Deux forfaits, deux ambiances

Quel forfait mobile sans engagement choisir en 2018 ?

Vous souhaitez conserver votre liberté ? Vous avez déjà un smartphone et vous ne voyez aucun avantage à vous engager avec le même opérateur mobile pour 12 ou 24 mois ? Les forfaits mobiles sans engagement s'offrent à vous !



Découvrez notre comparatif des forfaits mobile sans engagement

A partir d'aujourd'hui, et jusqu'au 29 octobre prochain,propose sur son site deux offres fort sympathiques si jamais vous souhaitez changer de forfait. En effet, vous pourrez découvrir pour commencer le forfait. Le. De quoi faire plaisir aux gros utilisateurs de data.Comme c'est souvent le cas chez SFR, vous devrez tout de même débourser 10 euros supplémentaires à l'inscription afin de récupérer votre carte SIM. Pour le reste, sachez que vous pourrez booster votre forfait avec différentes options, comme RMC Sport pour pouvoir regarder la Champions League.Dans les grandes lignes, ces deux forfaits en promotion bénéficient des mêmes avantages. Tous deux vous permettront de bénéficier d'appels, de SMS et de MMS illimités en France Métropolitaine, et vers les fixes et les mobiles dans les DOM et l'Europe, exception faites de Mayotte. Vous pourrez aussi appeler et envoyer des SMS depuis les DOM et l'union Européenne, et le forfait 60 Go vous permettra en plus de passer des appels depuis les USA et le Canada.Pour ce qui est d'internet, même topo. Ces deux forfaits vous donneront accès l'internet 4G sur le réseau SFR : vous disposerez de 40 Go avec le forfait 10 euros, et de 60 Go avec le forfait à 15 euros. Après consommation de cette enveloppe, vous aurez la possibilité de prendre jusqu'à quatre recharge de 100 Mo, puis votre débit sera ensuite bridé. Pour une utilisation en itinérance à l'étranger, vous disposerez d'une enveloppe supplémentaire qui s'élève à 3 Go pour le forfait 40 Go, et à 15 Go pour le forfait 60 Go.