⚡ Bon Plan : Alimentation Enermax NAXN 500W, 80+ à 31€ au lieu de 49€

Enermax NAXN 500W

Pour profiter de cette offre, nous vous invitons à vous rendre chez. Le site marchand, jamais avare de bonnes affaires, vous propose en effet pour une durée limitée, d'acquérir l'alimentationà 31,99 euros au lieu de 59,99 euros habituellement. Une jolie ristourne de près 46% donc, ce qui est toujours appréciable.Comme l'on est chez Cdiscount, qui est le vendeur et l'expéditeur, vous pourrez bénéficier de plusieurs avantages comme la possibilité de vous faire livrer chez vous gratuitement (en France Métropolitaine), ou en point retrait dès demain. Vous pourrez aussi opter pour une extension de garantie couvrant les pannes et la casse pendant 4 ans pour 6,99 euros.Elément central de tout PC, l'alimentation ne doit pas être choisie au hasard sous peine de sévèrement grever les performances de votre bécane. Idéale pour les configurations moyennement gourmandes en énergie, cette ENERMAX NAXN 500W a tout ce qu'il faut sous le capot pour faire ronronner votre machine. Elle propose une tension d'entrée CA 200-240 V, et une tension de sortie allant de +3.3 à 12 V, ainsi qu'une capacité d'alimentation de 500 W, comme son nom le laisse supposer.Elle est construite autour de condensateurs éléctrolytiques japonais de qualité, et possède un système de protection des circuits à multiples niveaux SafeGuard afin d'éviter surchauffe, surtensions et sous-tensions. Côté certification, cette alimentation se classe 80 plus 230 V EU Silver, et est 90 Plus ready.