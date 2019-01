Bon plan : l’hébergement Wordpress à 4,99€/mois chez 1&1

Un et un égal 4,99

L'héberge espagnole

Après Hostpapa donc, c'est l'hébergeurqui se fend d'une offre pour vous inviter à venir profiter de ses services. La société allemande, spécialisée dans l'hébergement web depuis sa création en 1986, propose en effet en ce moment des réductions sur ses trois forfaits consacrés à Wordpress. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le forfaitqui voit son prix passer de 8,99 euros HT à 4,99 euros HT par mois pendant 12 mois.Une réduction substantielle qui vous permettra de profiter des nombreux services que la société a à offrir. Le tarif proposé, de 4,99 euros HT (5,99 euros TTC), est garanti la première année. Sachez cependant qu'au-delà, ce forfait reprendra son tarif initial de 8,99 euros HT (10,79 euros TTC). Néanmoins, 1&1 propose une période d'essai de 30 jours, avec la garanti satisfait ou 100% remboursé, ce qui est toujours bon à savoir.Avec ce forfait 1&1 Managed WP Plus, vous aurez toutes les clefs en main pour créer et gérer votre, ou vos sites sous Wordpress. En effet, vous pourrez héberger jusqu'à cinq sites différents sans aucun problème. Vous bénéficierez en effet de l'assistant Wordpress 1&1 qui vous accompagnera dans toutes les étapes de la création de votre site, qui arrivera avec de nombreux plugins déjà installés, et des thèmes prêts à l'emploi pour plus de simplicité. Vous pourrez aussi très facilement créer des adresses mail liées à votre nom de domaine.Cette offre vous proposera aussi 250 Go de stockage sur des SSD pour un accès plus rapide à vos contenus et bases de données, ainsi que jusqu'à 2 Go de RAM garantis sur les serveurs 1&1. Vous aurez aussi accès à une assistance client disponible sept jours sur sept et 24h sur 24, ainsi que de nombreuses aides grâce à la communauté, ou aux experts MySQL et PHP. Dernière choses et pas des moindres, vous pourrez, lors de votre souscription, choisir un nom de domaine gratuitement pour la première année. Attention toutefois, car vous devrez payer ce nom de domaine au tarir en vigueur l'année suivante.