⚡ Bon Plan : Forfait illimité B&You + 30Go à vie sans engagement à 9,99€

B&You and You&B

Gare au dépassement

Pour profiter de cette offre pour le moins intéressante, nous vous invitons à aller faire un tour sur le site de B&You, la branche web de. En ce moment, et jusqu'au 24 octobre prochain, vous pourrez en effet découvrir le forfaità 9,99 euros. Un tarif plus qu'honnête, qui a le mérite d'être garanti même au-delà de la première année, ce qui est loin d'être négligeable.Plusieurs choses à savoir cependant. Pour commencer, cette offre est réservée aux nouveaux abonnés. Ensuite, sachez que vous devrez débourser 10 euros supplémentaires à l'inscription, pour pouvoir obtenir votre carte SIM. Sachez enfin qu'il s'agit d'un forfait sans engagement, et que vous pourrez donc le stopper quand bon vous semble.On ne va pas se mentir, ce forfait ressemble énormément à ceux proposés par la concurrence. Pour 9,99 euros par mois, vous aurez le droit aux Appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et dans les DOM, tout comme depuis l'Europe et les DOM selon les conditions en vigueur chez Bouygues Telecom. Vous disposerez aussi d'une enveloppe internet de 30 Go, dont 3 que vous pourrez utiliser en itinérance lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM.Attention toutefois, car au-delà des 30 Go inclus dans votre forfaits, vous serez facturés en supplément, ce qui pourra faire grimper votre facture en flèche. Pensez donc à consulter régulièrement votre consommation, ou mieux, à activer le débit limité afin d'éviter les mauvaises surprises en fin de mois.