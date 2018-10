Bon plan : l’hébergement Wordpress à 2,95€/mois chez hostpapa

Who's your daddy ?

Un petit prix pour une grande efficacité

Pour découvrir cette offre, vous devrez aller faire un tour sur le site de Hostpapa qui propose en ce moment plusieurs offres très intéressantes sur ses formules d'hébergement, dont cet abonnement novice qui tombe à 2,95 euros au lieu de 7,99 euros habituellement. De quoi réaliser une économie de près de 63% sur cette formule, ce qui est loin d'être négligeable.Avec cette offre, vous bénéficierez de tout ce qu'il vous faut pour mettre en place votre site internet personnel ou professionnel, et ce, de manière extrêmement simple. Sachez aussi que cette offre est sans engagement, et que vous pourrez stopper votre abonnement quand bon vous semble.Grâce à Hostpapa, vous pourrez bénéficier de toutes les fonctionnalités nécessaires à la mise en place de votre site internet personnel. Vous aurez ainsi un espace de stockage personnel de 100 Go pour héberger votre site, et Wordpress sera déjà installé, pour vous faciliter la vie. Vous pourrez aussi enregistre votre nom de domaine gratuitement, et créer jusqu'à 100 adresses mail liées à votre site.Vous bénéficierez aussi de toutes les fonctionnalités liées à Wordpress, comme la certification SSL ou le pare-feu gratuit. Vous obtiendrez aussi une bande passante illimitée, ainsi que tous les modules Worpress nécessaires pour assurer la sécurité de votre site, ainsi que son bon référencement sur la toile. De quoi débuter votre site en toute simplicité, et en toute sérénité.