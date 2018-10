Bon plan : Écouteurs Air Nano de CrazyBaby à 59,99 euros

Ecouteurs de toutes les couleurs

Simplicité et efficacité

Pour bénéficier de cette offre pour le moins intéressante, nous vous invitons à aller faire un tour chez. Le géant de la vente en ligne, qui n'est jamais à court de bonnes affaires pour vider nos porte monnaies, propose en effet en ce moment une ristourne de près de 40% sur les écouteurs. Une réduction déjà importante que vous pourrez augmenter à 55% en utilisant le code de réductionGrâce à ce code, vous n'aurez donc à débourser que 59,99 euros au lieu des 129 euros habituels. Une aubaine pour tous ceux qui souhaiteraient s'équiper d'écouteurs intra auriculaires sans fil. Expédié par Amazon, ce produit bénéficie des avantages habituels de la plateforme, à savoir la livraison en un jour ouvré, que ce soit chez vous ou en point de collecte. Sachez aussi que cette réduction est valable sur tous les coloris disponibles chez Amazon.Depuis la sortie des Air Pods d'Apple, nombreuses sont les marques à avoir franchi le pas de l'écouteur sans fil. C'est le cas avec CrazyBaby et ses Air Nano, de petits écouteurs bluetooth intra auriculaires très colorés. Comme de nombreux produits de ce type, ces écouteurs sont livrés avec une boite de chargement qui permettra d'en accroître l'autonomie. Vous pourrez en effet ajouter cinq à neuf heures supplémentaires aux trois heures d'autonomie basiques.Extrêmement compacts, les Air Nano visent l'efficacité et la simplicité d'utilisation, et sont particulièrement adapté à une utilisation sportive grâce à leurs divers embouts qui permettent une très bonne tenue pour les différents types d'oreilles. Pour en savoir plus sur ces écouteurs, nous vous invitons d'ailleurs à allerque nous avons réalisé.