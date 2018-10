⚡ Bon Plan : L'abonnement Bbox Fit à 12,99 euros par mois pendant un an

Human Bbox

Internet haut débit garanti

Pour découvrir cette offre d'abonnement internet, c'est, comme vous vous en doutez sans doute un peu, chez Bouygues que vous devrez vous rendre. En allant faire un tour sur le site de l'opérateur, vous pourrez découvrir cette Bbox Fit à seulement 12,99 euros par mois pendant un ans au lieu de 22,99 euros, ce qui vous permettra d'économiser un peu plus de 40%.En souscrivant à cette offre, vous vous engagerez pour une durée d'un an, et serez renouvelé automatiquement au terme de ce délias. Sachez cependant qu'après la première année, l'abonnement reprendra son tarif initial de 22,99 euros. Sachez cependant que vous pourrez tout de même conserver votre numéro de téléphone fixe sur simple demande auprès de Bouygues, et bénéficier d'un remboursement de 100 euros sur vos frais de résiliations si vous changez d'opérateur. Vous pourrez découvrir plus d'information à ce propos en vous rendant sur cette page.Avec cette offre Bbox Fit, vous pourrez bénéficier de deux choses : un abonnement internet haut débit ADSL ou VDSL, et une ligne de téléphonie fixe. Concernant la téléphonie, vous aurez accès à des appels illimités vers les fixes en France, dans les DOM et vers plus de 110 destinations dans le monde. Côté internet, il s'agira d'un abonnement haut débit sur le réseau fixe Bouygues, qui arrivera avec une box qui vous donnera l'occasion de profiter d'un point d'accès Wi-Fi chez vous.Cette box, dont la location est comprise dans le coût de l'abonnement, bénéficie aussi de plusieurs fonctions très pratiques, comme la possibilité de régler des plages d'extinction de votre Wi-Fi. En vous abonnant, Bouygues vous procurera aussi une clef 4G afin de que vous puissiez vous connecter à internet en tout circonstances, que ce soit en attendant l'activation de votre ligne, ou si cette dernière subit des pannes. Une attention fort sympathique, vous en conviendrez.