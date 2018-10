Bon Plan : Forfait Cdiscount illimité 40Go à vie sans engagement à 9,99€

Happy birthday Mr Cdiscount

Une offre à durée limitée

Si Orange, SFR, Bouygues et consort sont bien souvent sur le devant de la scène, à s'écharper pour vous ramener dans leurs filets, il existe aussi une ribambelle d'opérateurs plus discrets qui se démènent eux aussi afin de vous proposer leurs services. C'est le cas de la plateforme de vente, qui se fend aujourd'hui d'une promotion pour fêter ses 20 ans. Grâce au code de réduction, que vous pourrez utiliser à l'étape 5 de votre inscription, vous pourrez en effet découvrir leau lieu de 15 euros habituellement.Pour bénéficier de ce forfait, rien de bien compliqué, il vous suffira de vous rendre sur la page had hoc, de suivre les étapes d'inscription, et d'utiliser le code de réduction à l'étape indiquée. Plusieurs choses à savoir cependant. Tout d'abord, vous devrez vous acquitter de 5 euros supplémentaires afin de recevoir votre carte SIM. Ensuite, sachez que Cdiscount mobile utilise le réseau NRJ mobile, qui se base sur les trois opérateurs traditionnels. Si le réseau qui vous est assigné ne vous convient pas, vous pourrez très simplement faire une demande pour être basculé sur un autre.Comme c'est très souvent le cas avec les forfaits mobile actuels, ce forfait Cdiscount mobile s'articule autour de deux grands axes. Pour commencer, vous bénéficierez d'appels, de SMS et de MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi vers et depuis Europe et les DOM. Sachez toutefois qu'il existe quelques restrictions : vous ne pourrez en effet pas dépasser 3 heures par appels, et serez limité à 129 destinataires pour la France, et 99 pour l'Europe et les DOM.Concernant le web mobile, vous bénéficierez de 40 Go de data en 4G sur le réseau de l'opérateur qui vous sera attribué (Orange, Bouygues ou SFR), ainsi que 5 Go supplémentaires en Europe, sur le réseau 3G+. Cette itinérance couvre aussi les appels et SMS vers la France, pour faire bonne mesure. Sachez enfin que, pour éviter les mauvaises surprise, il est possible d'activer un système d'alerte qui vous prévient lorsque vous avez dépassé 80% de votre forfait. Cette promotion est disponible dès aujourd'hui, et s'arrêtera le 10 octobre prochain.