⚡ Bon Plan : la fibre Bbox + téléphone illimité + TV à 17,99€

Telecom qui croyait prendre

Un triple play qui a tout pour plaire

Vu l'abondance des offres relatives aux abonnements internet, vous commencez sans doute à connaître le topo. Cette offre porte sur l'abonnement. Il s'agit d'un abonnement dit triple play (internet, TV et téléphone dans le même pack), et vous pourrez l'obtenir à tarif réduit si vous décidez de vous abonner avant le 7 octobre prochain.Si vous souhaitez franchir le pas, plusieurs choses à savoir. Pour commencer, vous devrez vous abonner pour une durée minimum de 12 mois si vous souhaitez profiter du tarif de 17,99 euros par mois, tout en sachant qu'au bout d'un an, l'abonnement reprendra son prix initial de 32,99 euros. Sachez aussi que pour vous aider à changer d'opérateur, vous pourrez vous faire rembourser jusqu'à 100 euros sur vos frais de résiliations. Un technicien viendra aussi installer la fibre chez vous, pour plus de simplicité.Maintenant que vous savez comment souscrire au forfait, le temps est venu de vous dire ce dont vous disposerez avec ce forfait. Côté internet, vous bénéficierez de la fibre Bouygues avec un débit ascendant allant jusqu'à 200 Mb/s, et un débit descendant pouvant aller jusqu'à 500 Mb/s. Saqchez aussi qu'en attendant la mise en place de vos services, ou en cas de panne, Bouygues mettra à votre disposition une clef 4G pour que vous puissiez rester connecté.La partie téléphonie pour sa part vous donnera l'occasion d'appeler fixes et mobiles en France métropolitaine et dans les DOM de manière illimités. Vous disposerez aussi d'appels vers les fixes illimités vers plus de 110 destinations à travers le monde. Pour la télévision enfin, sachez que vous aurez près de 140 chaines à votre disposition, et que la location de la box TV est incluse dans le forfait. Cette box vous permettra d'ailleurs d'enregistrer vos programmes préférés, d'utiliser le Google cast, ou encore d'accéder à de nombreuses applications, y compris des jeux.