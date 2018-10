⚡ Bon Plan : votre nom de domaine en .com à 0,95 euros

Le domaine des dieux

Un service complet

Si vous avez toujours eu envie de lancer votre site pro, perso, e-commerce et autre blog, le moment est peut-être venu grâce à cette promotion proposée par le site. Cette agence, spécialisée dans l'enregistrement des noms de domaines vous propose en effet de réserver votre, et ce pour toute une année. Sachez que cette offre s'applique aussi à de nombreuses autres extensions, que ce soit du .fr, du .biz ou du .eu.Sachez cependant que les frais de renouvellement de ces différentes extensions sont plus ou moins onéreux, allant de 12,90 euros HT pour le .com à 414 euros pour le .ch. Disponible jusqu'au 31 décembre prochain, cette promotion est ouverte uniquement aux nouveaux clients d'Amen.fr, et n'est évidemment pas cumulable avec d'autres offres éventuelles proposées par le site.Pour lancer son propre site, un nom de domaine est essentiel, cependant, cela ne suffit pas, et Amen.fr propose, avec cette offre, un service complet pour vous accompagner durant tout le processus. Vous disposerez ainsi d'un espace de 2 Go pour héberger votre contenu, et pourrez utiliser, si vous le souhaitez, l'outil de création de site pour créer des pages. Vous pourrez aussi activer une adresse mail liée à votre nom de domaine, idéal pour gérer une activité professionnelle.Vous disposerez aussi créer une ribambelle de sous domaines pour étendre votre site, et ainsi gagner en visibilité, et disposer d'une multitude de services supplémentaires pour vous faciliter la vie. Gestion des DNS, compte FTP, accès au webmail et joyeuseté vous permettront de gérer au mieux tout ce qui touche à votre site. Et en cas de problèmes, vous pourrez compter sur une assistance téléphonique complète, et un système de ticket pour résoudre les affaires les plus urgentes.