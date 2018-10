Bon Plan : Le nouveau SSD Crucial BX500 480Go à 75€

Crucial BX500 Le bon plan est terminé ? Retrouvez les meilleures offres marchandes sur ce produit.

Le BX500 est le dernier SSD proposé par la marque. Il dispose de NAND 3D Micron, accuse une vitesse de 500 Mo/s en écriture et 540 Mo/s en lecture et permet une capacité d'écriture de 40 To. Sa consommation en électricité reste faible (3000 mW en action).