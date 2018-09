Bon Plan : le Huawei P20 128 Go à 1 euro avec le forfait Sensation 70 Go de Bouygues Telecom

Cette sensation s'appelle Huawei

Elégant et efficace

Aujourd'hui, et jusqu'au 7 octobre prochain, vous pourrez obtenir votrepour un euro symbolique si vous choisissez le forfait adéquat chez. Chacun des forfaits de la gamme Sensation vous permettra de faire baisser le prix de ce mobile coûtant à la base près de 550 euros. Pour faire baisser le tarif à un euros, vous devrez choisir le forfait Sensation 70 Go avec un engagement de deux ans, qui vous coûtera 23,99 euros par mois la première année, puis 38,99 euros par mois pendant la seconde.Sachez aussi que vous devrez vous acquitter de 8 euros supplémentaires chaque mois au titre de la facilité de paiement, et que vous devrez télécharger un coupon de réduction deen vous rendant juste ici pour ne payer qu'un euro. Cerise sur le gâteau, vous pourrez toutefois obtenir, grâce à une petite offre supplémentaire une paire d'écouteurs sans fil. Tous les détails de cette opération sont disponibles sur la page de l'offre Sorti début 2018, le Huawei P20 est un smartphone Android qui possède de nombreux atouts en sa faveur. À commencer par un écran OLED de 5,8 pouces doté d'une définition de 2244 par 1080 pixels de très belle qualité qui vous permettra de savourer les vidéos et photos que vous pourrez prendre avec les deux appareils présents sur la bête (12+20 mégapixels à l'arrière et 24 mégapixels à l'avant).A l'intérieur, vous pourrez trouver un SoC Kirin 970 cadencé à 2,36 GHz, ainsi que 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, sans possibilité de l'étendre toutefois. Avec sa batterie de 3400 mAh, le Huawei P20 frappe fort en proposant une très belle autonomie et des performances qui ne déméritent pas, quelle que soit l'utilisation. On appréciera notamment le très bon rendu des capteurs photos qui permet de réaliser des clichés et des vidéos, y compris en 4K, absolument magnifiques.