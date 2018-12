L’offre Box Starter Fibre SFR à 9 euros par mois pendant 12 mois

Be fibre

Une fois encore, la guerre des opérateurs fait tourner les tarifs dans le bon sens, avec une offre fibre pour le moins intéressante.a en effet décidé de prolonger sesd'une bonne semaine pour continuer à vous proposertrès haut débit à 9 euros par mois pendant les 12 premiers mois. Attention toutefois, car au-delà de cette période, l'abonnement remontera à son prix d'origine, à savoir 41 euros par mois.Sur les 12 premiers mois cependant, vous réaliserez une économie de presque 80 %. Sachez toutefois que vous devrez tout de même débourser la somme de 49 euros pour ouvrir votre ligne fibre, et que vous devrez vous acquitter de 49 euros supplémentaires en cas de résiliation. SFR vous propose aussi de vous rembourser jusqu'à 100 euros sur vos frais de résiliation si jamais vous changez d'opérateur.Avec ce forfait, vous aurez accès à plusieurs services différents car il s'agit d'une offre triple play. Comprenez par là qu'elle comporte une connexion internet, la TV ainsi que le téléphone fixe. Cette offre Starter vous donne ainsi l'occasion de profiter d'appels illimités en France vers les fixes, et vous donnera accès à près de 160 chaînes de télévision.Côté internet, comptez sur une connexion fibre très haut débit qui vous permettra de profiter d'un débit allant jusqu'à 200 Mb/s en téléchargement, et 50 mb/s en upload. Vous aurez aussi accès à un stockage de 10 Go dans le Cloud de SFR pour y mettre vos documents. Sachez enfin qu'il s'agit d'un abonnement avec un engagement de 12 mois.